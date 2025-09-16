Maíra Cardi xinga proprietário que quer vender escritório após reforma

Maíra Cardi reclamou do proprietário de seu escritório em um vídeo publicado nas redes sociais.

O que aconteceu

Segundo a influenciadora, ele decidiu vender o escritório após ela fazer uma grande reforma. "O filho da p*ta do cara do meu escritório... Eu fiz a reforma da vida no escritório. O Thiago [Nigro, marido de Maíra] esteve lá durante dez anos, no mesmo escritório, pagando aluguel. Aí ele me avisa que eu tenho dois meses pra sair", disse.