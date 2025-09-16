Leonardo compra avião que Zé Felipe ganhou de Virginia

O avião que Zé Felipe ganhou de Virginia Fonseca, em abril de 2023, foi vendido para o pai do rapaz, o cantor Leonardo, segundo informou a assessoria do ex-casal.

O que aconteceu

Transação financeira aconteceu antes do divórcio. O músico teria adquirido a aeronave quando a família decidiu comprar outra maior.

Apesar da venda, o jatinho ainda não foi transferido para o nome do sertanejo. Segundo dados da Anac, ele segue em nome da Fs Holding e Participacoes LTDA — empresa de Virginia.