Homem conhecido como o 'golpista do Tinder' é preso nos Estados Unidos

Simon Leviev, mais conhecido como o "golpista do Tinder", foi preso na Geórgia, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O homem que ganhou fama com o documentário "O Golpista do Tinder", da Netflix, foi detido a pedido da Interpol. Conforme a BBC, as autoridades locais confirmaram a prisão.

Ele foi preso ao chegar ao aeroporto de Batumi. O comunicado foi feito pelo Ministério do Interior da Geórgia ontem (15).