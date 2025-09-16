SplashUOL
A Fazenda 17: Galisteu comete gafe ao vivo e põe dinâmica em risco

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Galisteu em programa de estreia
A Fazenda 17: Galisteu em programa de estreia Imagem: Reprodução/Playplus

Adriane Galisteu cometeu uma gafe na estreia de A Fazenda 2025 (Record), ao revelar aos peões a dinâmica dos peões infiltrados.

O que aconteceu

Ao contar ao público que Matheus Martins e Carol Lekker são os infiltrados, Galisteu disse que os peões seriam informados hoje apenas da presença de um infiltrado.

Contudo, ao falar sobre a dinâmica aos peões, ela usou o termo no plural. "Não esqueçam. O pessoal de casa já sabe quem são [os infilitrados]."

Os peões imediatamente questionaram. "Ah, então são dois? São duas pessoas."

Galisteu se "corrigiu." "Eu falei errado. O pessoal já sabe quem é. O pessoal de casa já sabe quem é o infiltrado."

Ao falar novamente com o público, ela comentou a gafe. "Falei demais, direção. Agora já foi."

