Chico: Erro de Galisteu coloca primeira semana de A Fazenda em risco

A apresentadora Adriane Galisteu entregou informações além do previsto sobre os infiltrados durante a estreia de A Fazenda 2025, afirma Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL. O comentarista aponta que, ao usar o termo no plural e detalhar a dinâmica, Galisteu permitiu que os participantes percebessem a existência de mais de um infiltrado, prejudicando o suspense planejado.

Ela deu com a língua nos dentes. Foi chocante. Aliás, eu achei que eles explicaram tudo errado. Acho que a Galisteu não tinha que ter entrado no detalhe. Acho que ela poderia ter deixado umas coisas no ar: 'Olha, pessoal, tem uma pessoa aí dentro que não está concorrendo, e vocês vão ter que lidar com isso depois'. E deixa rolar. Mas ela explicou tudo... Chico Barney

Bárbara Saryne avalia que o excesso de informação mudou o comportamento dos peões e facilitou a formação de estratégias. Para ela, o tempo dedicado à dinâmica logo na estreia foi um erro.