Ator afirma que 'todos' usam anabolizantes em Hollywood: 'Nenhum é natural'

Frank Grillo, 60, afirma que "todo mundo" usa anabolizantes em Hollywood. O ator debateu o uso de esteroides por astros que interpretaram super-heróis na indústria cinematográfica dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Artista, que participou de filmes da Marvel e da DC, falou sobre o tema durante participação no videocast "Strong Talk", da revista especializada Men's Health.