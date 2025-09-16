SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Erika Schneider ousa com look transparente cravejado com 90 mil cristais

De Splash, São Paulo

Erika Schneider, 34, usou um vestido transparente com 90 mil cristais na festa de Virginia, que aconteceu ontem (15).

O que aconteceu

A ex-Fazenda escolheu o look para a comemoração dos 4 anos da WePink. A festa da marca de Virginia Fonseca e Samara Pink contou com a presença de Ludmilla, Belo, Gracyanne Barbosa, Isabelle Nogueira, Murilo Huff, entre outros influenciadores.

O vestido é bordado com cristais Swarovski. A peça estava conforme o dress code da festa, em que os convidados tinham que ir de rosa.

Erika Schneider na festa da Wepink
Erika Schneider na festa da Wepink Imagem: Brendon Lira/Divulgação

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.