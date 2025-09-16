A Fazenda: 'Elenco mequetrefe é o que a gente gosta', diz Chico

Chico Barney destaca preferência por participantes excêntricos e surpreendentes, citando Dudu Camargo, Valério Araújo e Saori Cardoso como destaques da estreia, ao lado de Bárbara Saryne.

Pra mim, os três, eu gosto de gente diferente. Eu gosto de ser surpreendido. Eu não gosto de estar ali naquele negócio de, 'ah, esse aqui vai dar briga, esse aqui sei lá o quê e tal'. Não. Eu acho que eu gosto do... do extravagante. Chico Barney

"Olha, as três pessoas que me chamaram mais atenção foram Dudu Camargo, né? Esse daí acho que todo mundo vai concordar. Esquisitíssimo, que pessoa bizarra, adorei. Walério Araújo, é um dos meus destaques, ele é desruptivo, acho que vai dar bom. E Saori Cardoso, achei diverditíssima a apresentação dela", complementou o colunista do UOL.

Bárbara Saryne também elencou seu trio favorito.

Olha, as três pessoas que me chamaram mais atenção foram Dudu Camargo, né? Esse daí acho que todo mundo vai concordar. Em segundo é a Usurpadora, porque aquele chororô e tal, eu achei que rendeu uma conversa muito boa... A terceira pessoa é a Iona. Essa conversa delas pra mim foi incrível, eu já vejo uma amizade ali. Então acho que esses três nomes me surpreenderam na noite de ontem. Bárbara Saryne

'Maior erro de escalação da história'

