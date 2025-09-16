Saryne: Spanic tem ego de estrela gringa e espera que 'fiquem a lambendo'

A entrada de Gaby Spanic em A Fazenda 2025 trouxe expectativas altas e debates sobre ego e adaptação, segundo Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

A atriz venezuelana, famosa por "A Usurpadora", virou centro das atenções logo ao chegar, mas o clima mudou com o início das dinâmicas do reality. Bárbara observa como a artista lida com a exposição.