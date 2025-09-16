SplashUOL
'Dona de Mim' hoje (16): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Rosa (Suely Franco) em 'Dona de Mim'
Rosa (Suely Franco) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (16) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Marlon tenta convencer Kami a esquecer Bárbara. Ryan e Bárbara se beijam. Bárbara provoca Leo. Peter conversa com Nina sobre Danilo. Nina se insinua para Danilo. Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. Nina diz a Filipa que aceita mudar de casa. Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão. Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

