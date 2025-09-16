Debora Bloch palpita sobre final de Vale Tudo: 'Acho que Odete vai morrer'

Debora Bloch, 62, comenta sobre a reta final de "Vale Tudo" (Globo) e exalta liberdade de sua personagem.

O que aconteceu

Atriz acredita que sua personagem morrerá no remake. "Acho que a Odete vai morrer porque a pergunta 'quem matou Odete Roitman?' está muito forte no imaginário dessa novela", admitiu ao Gshow.

Veterana da teledramaturgia ressaltou o desafio de viver a vilã. "Tinha uma grande responsabilidade de recriar uma personagem icônica, que estava no imaginário de todo mundo, e que a Beatriz Segall fez brilhantemente. Era um desafio encontrar a minha Odete, a minha maneira de fazer a personagem, a minha interpretação. Não tive dúvidas que devia fazer e que seria incrível, mas tive todos os medos de não acertar."