Cota Belo: Cantor 'emplaca' ex e atual no mesmo ano em reality show

A Fazenda 2025 (Record) iniciou ontem e trouxe entre os nomes do elenco o de Rayane Figliuzzi.

O que aconteceu

A influenciadora e empresária é a atual namorada do cantor Belo. Em sua apresentação, Rayane brincou com o fato. "Um furo de reportagem? Sou namorada do Belo."