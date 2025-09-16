Brady é o 1º: conheça os 7 apresentadores mais bem pagos da TV americana

A Forbes divulgou a lista dos 25 apresentadores mais bem pagos da TV americana, com o sete vezes campeão do Super Bowl, Tom Brady, aparecendo na primeira colocação do ranking.

O que aconteceu

Comentarista da Fox Sports, Tom Brady recebe US$ 37,5 milhões (R$ 200,6 milhões, na cotação atual) por ano. O ex de Gisele Bundchen fez a sua estreia na TV no ano passado.

Apresentadores e comentaristas esportivos representam oito dos 25 nomes mais bem pagos deste ano. Charles Barkley, ex-astro da NBA e hoje comentarista da Turner Sports, figura na 14ª colocação, com US$ 21 milhões (R$ 112,3 milhões).