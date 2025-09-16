'Betiger', um mangá brasileiro sobre apostas e 'tigrinho'

A convite da Sato Company, organizadora do evento, estive na pré-estreia do festival no último final de semana para uma sessão de 'Meu Amigo Totoro'. Conheci o longa durante a adolescência, e assisti a ele trocentas vezes durante a vida. Mesmo assim, reassistir ao filme no cinema não deixou de ser uma experiência inesquecível. Algo muito agradável do festival é você ter a chance de assistir na telona um filme especial para você, assim como poder experimentar algum outro que você deixou passar.

Para tornar a maratona cinematográfica ainda mais interessante, a Sato está distribuindo um álbum de figurinhas com todos os filmes do festival, e a cada longa você ganha um cromo autocolante para tentar completar essa coleção de clássicos. Uma ideia muito criativa e que serve como lembrança do festival.

O Ghibli Fest acontecerá em duas partes, e ano que vem retorna com outros filmes consagrados do estúdio. São muitos filmes bons disponíveis, então é inviável sugerir alguns aos leitores desta newsletter, mas saiba que estou muito animado para assistir meus queridinhos 'Porco Rosso: O Último Herói Romântico' e 'Sussurros do Coração' na tela grande pela primeira vez.

Ghibli Fest - Parte 1

Quando? 18 de setembro até 1º de outubro

Quais filmes? 'A Viagem de Chihiro', 'Da Colina Kokuriko', 'Eu Posso Ouvir o Oceano', 'Memórias de Ontem', 'Meu Amigo Totoro', 'Meus Vizinhos, os Yamada', 'Nausicaa do Vale do Vento', 'O Castelo Animado', 'Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins', 'Ponyo: Uma Amizade que veio do Mar', 'Porco Rosso: O Último Herói Romântico', 'O Serviço de Entregas da Kiki', 'Sussurros do Coração', 'Vidas ao Vento'

Conteúdo otaku em Splash UOL

Imagem: Divulgação/ufotable

Crítica: Castelo Infinito

Se você está acostumado a me ler por aqui, recomendo ir no link abaixo conferir uma review em vídeo sobre 'Demon Slayer: Castelo Infinito'.