Oscar 2026: Diretor de 'O Agente Secreto' venceu Cannes e dirigiu 'Bacurau'

O cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, 56, está sob os holofotes. O filme "O Agente Secreto" foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional para 2026.

Quem é Kleber Mendonça Filho

Kleber de Mendonça Vasconcellos Filho nasceu no Recife, em 22 de novembro de 1968. Ele passou parte da juventude na Inglaterra e retornou ao Brasil para cursar jornalismo na Universidade Federal do Pernambuco. Ele é casado com Emilie Lesclaux e tem dois filhos gêmeos: Tomás e Martin.

Ele possui obras de destaque como diretor, produtor e roteirista. Sua primeira produção foi "Homem de Projeção", um documentário lançado em 1992. Depois, fez os curtas "A Menina do Algodão" (2003), "Vinil Verde" (2004), "Eletrodoméstica" (2005), "Noite de Sexta Manhã de Sábado" (2006) e "Recife Frio" (2009).