A Fazenda 2025: peões infiltrados serão revelados; veja quando

Matheus Martins e Carol Lekker são os dois peões infiltrados no elenco de A Fazenda 2025 (Record). A novidade foi revelada oficialmente ao público na estreia do programa ontem.

O que aconteceu

Adriane Galisteu informou que os dois infiltrados serão revelados na próxima terça-feira, dia da formação da primeira roça. Ontem, durante a estreia da temporada, ela cometeu uma gafe ao usar o termo no plural para os peões. Até então, eles acreditavam que havia apenas um.

Já hoje, ela confirmou aos peões que são dois infiltrados.