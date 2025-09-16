A Fazenda 17: Gabriela Spanic foi a peoa mais buscada no Google na estreia

Um estudo do Google Trends para Splash revelou que Gabriela Spanic, a atriz famosa pelo papel das gêmeas Paola e Paulínia em "A Usurpadora", foi a peoa de A Fazenda 17 mais buscada no Brasil, nesta segunda-feira (15), dia da estreia.
O que aconteceu
Dados de busca pela peoa: segundo dados obtidos por Splash, as consulta sobre Gaby Spanic e A Usurpadora subiram +450% e +230%, respectivamente, no Google, com a entrada da atriz no reality.
Crescimento das buscas pelo reality rural: nas últimas 24 horas, as pesquisas sobre o reality show A Fazenda (TV Record) triplicaram no Brasil (+230%). O pico de pesquisas ocorreu às 23h, do dia 15 de setembro.
A Fazenda é o assunto com maior destaque entre os assuntos de entretenimento. As consultas sobre a apresentadora Adriane Galisteu começaram a crescer no domingo (14). Desde, então, as pesquisas mais que dobraram no Brasil (+120%).
Ainda no ranking dos mais buscados aparecem o ex-BBB Nizam, a jornalista Michelle Barros, a cantora Gabily e o apresentador Dudu Camargo.
Veja a lista dos participantes de A Fazenda mais buscados na estreia:
- Gabriela Spanic
- Nizam
- Michelle Barros
- Gabily
- Dudu Camargo
- Carol Lekker
- Guilherme Boury
- Duda Wendling
- Fernando Sampaio
- Renata Muller
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.