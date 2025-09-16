SplashUOL
A Fazenda 17: Gabriela Spanic foi a peoa mais buscada no Google na estreia

Péterson Neves
De Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Gabriela Spanic entra na sede ao som de tema de A Usurpadora
A Fazenda 17: Gabriela Spanic entra na sede ao som de tema de A Usurpadora Imagem: Reprodução/RecordPlus

Um estudo do Google Trends para Splash revelou que Gabriela Spanic, a atriz famosa pelo papel das gêmeas Paola e Paulínia em "A Usurpadora", foi a peoa de A Fazenda 17 mais buscada no Brasil, nesta segunda-feira (15), dia da estreia.

O que aconteceu

Dados de busca pela peoa: segundo dados obtidos por Splash, as consulta sobre Gaby Spanic e A Usurpadora subiram +450% e +230%, respectivamente, no Google, com a entrada da atriz no reality.

Crescimento das buscas pelo reality rural: nas últimas 24 horas, as pesquisas sobre o reality show A Fazenda (TV Record) triplicaram no Brasil (+230%). O pico de pesquisas ocorreu às 23h, do dia 15 de setembro.

A Fazenda é o assunto com maior destaque entre os assuntos de entretenimento. As consultas sobre a apresentadora Adriane Galisteu começaram a crescer no domingo (14). Desde, então, as pesquisas mais que dobraram no Brasil (+120%).

Ainda no ranking dos mais buscados aparecem o ex-BBB Nizam, a jornalista Michelle Barros, a cantora Gabily e o apresentador Dudu Camargo.

Veja a lista dos participantes de A Fazenda mais buscados na estreia:

  • Gabriela Spanic
  • Nizam
  • Michelle Barros
  • Gabily
  • Dudu Camargo
  • Carol Lekker
  • Guilherme Boury
  • Duda Wendling
  • Fernando Sampaio
  • Renata Muller

