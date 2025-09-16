Dudu Camargo corta Michelle Barros ao vivo: 'Você sabe como é televisão'

Durante o início do programa ao vivo de hoje de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo interrompeu Michelle Barros.

O que aconteceu

Adriane Galisteu conversava com Michelle e perguntou da coisa mais difícil dos primeiros dias de convivência. A jornalista cutucou os colegas. "Eu trabalho com fatos. Semear discórdia única e exclusivamente pela discórdia, com o argumento de que está brincando ou qualquer coisa..."

Dudu Camargo cortou Michelle imediatamente. "Você deveria saber que precisa ter isso para existir o programa. Você fez televisão, você sabe como é televisão. Só queria pontuar isso."