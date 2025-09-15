Yasmin Brunet posa de biquíni de alcinha e é enaltecida: 'Uma pintura'

Yasmin Brunet, 37, posou de biquíni e chamou a atenção dos seguidores.

O que aconteceu

A modelo surgiu com um biquíni amarelo de alcinha. Ela fez a publicação hoje em seu Instagram.

Sem citar onde estava, a ex-BBB disse que estava em "seu lugar". Apesar de não compartilhar a localização, a filha de Luiza Brunet marcou um guia turístico de Fernando de Noronha.