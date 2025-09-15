SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

'Vale Tudo': 2 pessoas inesperadas matam charada 'cabeluda' sobre Freitas

Colaboração para Splash, em São Paulo
Freitas (Luís Lobianco) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo
Freitas (Luís Lobianco) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo Imagem: Divulgação/Globo

Amanhã, terça-feira (16), em "Vale Tudo" (Globo), Freitas (Luís Lobianco) se torna alvo de desconfianças.

O que vai acontecer

Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher. Marco Aurélio é levado para o hospital e afirma a Leila que Odete está por trás do atentado que sofreu. Desesperada, Leila avisa ao marido que ele andará com segurança.

Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização.

Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clima entre Freitas e Odete. A partir daí, o executivo da TCA tomará uma decisão sobre o braço direito.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

5.881 votos
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Divulgação/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fabio Rocha/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
5.881 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.