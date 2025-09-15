'Vale Tudo': 2 pessoas inesperadas matam charada 'cabeluda' sobre Freitas

Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização.

Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clima entre Freitas e Odete. A partir daí, o executivo da TCA tomará uma decisão sobre o braço direito.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.