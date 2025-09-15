Atores de 'Tremembé' sobre humanizar Cravinhos: 'Todos sofremos traumas'

A dupla teve o desafio de entrar na mente dos Cravinhos para a série e encontrar humanidade nos assassinos do casal Richthofen. "O que a gente faz é quase uma terapia do personagem", descreveu Felipe Simas. "Não estamos tentando justificar os atos, mas reconhecemos o porquê que foram feitos — não legitimando e [dizendo] que é o lugar certo para estar, mas enxergando que é possível."

Esse amor, a decisão de chamar o irmão e ele não negar, é possível. A paixão no pedido de findar uma história para reiniciar algo diferente, é possível. A imaturidade, a cegueira passional, isso tudo condiz com o ato que eles cometeram, mas, volto a falar, não está distante da gente e está mais próximo do que imaginamos. Por isso acho que temos que nos conhecer tanto, tratar do nosso coração e mente. Felipe Simas sobre "entender" Daniel Cravinhos

Na série, Felipe Simas contracena com uma parceria de longa data: Marina Ruy Barbosa, que vive Suzane Von Richthofen. A dupla já interpretou casais cheios de química nas novelas "Totalmente Demais" e "Fuzuê", mas agora assumem papéis mórbidos dentro das paredes do presídio.

Os irmãos Cravinhos com Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi, ao centro) Imagem: Raphael Montanheiro/Divulgação

Segundo o ator, ter essa experiência com a colega foi essencial para transparecer uma relação intensa em tela. "Contracenamos pouco nesse trabalho, até porque as alas são separadas, mas as poucas cenas que tivemos juntos precisavam de uma intimidade, coisa que nós emprestamos para os personagens. Acho muito bonito ver a Marina nesse lugar tão diferente daquilo que ela já entregou para o país", aqueceu Simas. "É uma parceira de vida, e planejamos futuramente fazer outras coisas porque é muito bom quando conseguimos encontrar pessoas em quem confiamos."

Os atores dos irmãos Cravinhos também desenvolveram uma conexão, já que a relação entre os dois é o ponto-chave dos personagens, segundo Kelner Macêdo. "A nossa relação foi, para mim, o pilar das coisas — dentro e fora de cena, pois nos conectamos de um jeito muito forte e os personagens precisavam estar conectados com essa força motriz. É como se os dois juntos fossem duas partes do mesmo corpo. É algo que me veio muito no início do processo e foi só se confirmando, de que nossos personagens são como se fossem gêmeos", explicou. "A ligação deles é muito forte. Acho que isso pode ser uma novidade para o público acompanhar."