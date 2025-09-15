Teresópolis nega 'calamidade financeira' após ação contra show de Leonardo

A FEPORT 2025 é promovida em colaboração com o Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura, e com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da FUNARJ. Estas parcerias viabilizam o evento e garantem a absorção da maior parte dos custos.

Leonardo Vasconcellos (União), prefeito de Teresópolis, posicionou-se ontem por meio das redes sociais. "Vai ter educação, vai ter saúde, vai ter cidade bem cuidada e, sempre que possível, vai ter festa também", disse.

Entenda a polêmica

Prefeitura contratou o show de Leonardo no valor de R$ 800 mil, mesmo tendo dívidas de aproximadamente R$ 700 milhões, segundo informou o MP. A administração municipal também teria atrasado salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS.

MPRJ quer proibir "qualquer pagamento com recursos públicos para a realização da festa". Caso o pedido seja aceito, o município terá 24 horas para informar e justificar todos os gastos envolvidos na feira.

Leonardo é uma das atrações da feira agropecuária Feport 2025. O show dele está marcado para às 23h do dia 21 de setembro.