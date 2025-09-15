SplashUOL
Teresópolis nega 'calamidade financeira' após ação contra show de Leonardo

De Splash, em São Paulo
MP pede suspensão de show de Leonardo
MP pede suspensão de show de Leonardo Imagem: Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Teresópolis negou que o município esteja em estado de calamidade financeira, após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrar com uma ação civil pública para suspender um show do cantor Leonardo na cidade.

O que aconteceu

Administração enviou nota oficial a Splash na manhã de hoje. "O decreto que tratava desse tema teve vigência limitada e encerrou-se em meados do ano", completou.

Cidade também afirmou que valor do cachê está "totalmente compatível" com a média praticada no mercado para artistas de mesmo porte, relevância e popularidade. "Eventuais variações em outros contratos decorrem de fatores usuais, como data do show, logística de equipe, deslocamento, hospedagem e demais custos operacionais."

A FEPORT 2025 é promovida em colaboração com o Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura, e com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da FUNARJ. Estas parcerias viabilizam o evento e garantem a absorção da maior parte dos custos.

Leonardo Vasconcellos (União), prefeito de Teresópolis, posicionou-se ontem por meio das redes sociais. "Vai ter educação, vai ter saúde, vai ter cidade bem cuidada e, sempre que possível, vai ter festa também", disse.

Entenda a polêmica

Prefeitura contratou o show de Leonardo no valor de R$ 800 mil, mesmo tendo dívidas de aproximadamente R$ 700 milhões, segundo informou o MP. A administração municipal também teria atrasado salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS.

MPRJ quer proibir "qualquer pagamento com recursos públicos para a realização da festa". Caso o pedido seja aceito, o município terá 24 horas para informar e justificar todos os gastos envolvidos na feira.

Leonardo é uma das atrações da feira agropecuária Feport 2025. O show dele está marcado para às 23h do dia 21 de setembro.

