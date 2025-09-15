Sobre o que é 'O Agente Secreto', filme que vai representar Brasil no Oscar

Wagner Moura interpreta o protagonista Marcelo, papel feito especialmente para ele. Ele é um especialista em tecnologia com um passado misterioso que volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. "O roteiro foi escrito ao longo de três anos até que chegou a hora de enviá-lo e ver se [Wagner] se interessaria. A reação dele foi sensacional", diz o diretor.

O ator também sempre quis trabalhar com Kleber Mendonça Filho. "Filmar 'O Agente Secreto' foi uma das melhores experiências que tive em sentidos diversos. Trabalhar com Kleber era quase uma obsessão desde que vi 'O Som ao Redor'", diz o ator.

O filme foi gravado entre junho e agosto do ano passado. Também estão no elenco nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho e Edilson Filho. "O Agente Secreto" ainda não tem data de estreia no Brasil.

Confira teaser