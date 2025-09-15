Simioni aprende a sambar para ser rainha no Carnaval: 'Obrigatoriedade'

Kamila Simioni, 39, está aprendendo a sambar para fazer bonito no Carnaval de 2026, como rainha de bateria da escola de samba Imperatriz de Pauliceia.

O que aconteceu

A ex-Fazenda admitiu ser totalmente leiga no assunto quando aceitou o posto — mas não vê isso como um problema. "Rainha de bateria não precisa saber sambar quando aceita o cargo. No convite que recebi para ser rainha, não havia nenhuma obrigatoriedade sobre saber sambar. Não existe contrato que me obrigue a isso", apontou ela, em conversa com a revista Quem.

Simioni afirma não se importar com os críticos e estar disposta a dar seu melhor na quadra. "O que existe é algo muito maior: a minha entrega, o meu esforço diário, a minha dedicação em aprender e dar sempre o meu melhor. Não me importo com críticas, mas tudo que me proponho a fazer, eu me empenho ao máximo."