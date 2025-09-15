SplashUOL
Êta Mundo Melhor!

Sandra e Inês: vilã conhece nova parceira de crimes em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Sandra (Flávia Alessandra) e Ines (Joana Solnado) em 'Êta Mundo Melhor!'
Sandra (Flávia Alessandra) e Ines (Joana Solnado) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho

No capítulo desta segunda-feira (15) de "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Sandra (Flávia Alessandra) abre o jogo sobre plano macabro.

O que vai acontecer

Na Europa, Sandra conhece Inês (Joana Solnado) e decide que ela será sua cúmplice no casamento com o Barão (Jaime Leibovitch) . A vilã planeja ficar com toda a herança do marido rico e voltar ao Brasil para se vingar.

Em seu retorno, Sandra deve movimentar a trama de Ernesto (Eriberto Leão). O vilão, por sua vez, também ganha um novo aliado, doutor Paixão, que surge hoje confidenciando a Lúcio que está sofrendo de uma doença cardíaca.

Casamento de Sandra (Flávia Alessandra) com o Barão (Jaime Leibovitch) em 'Êta Mundo Melhor!'
Casamento de Sandra (Flávia Alessandra) com o Barão (Jaime Leibovitch) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Também nesta segunda, Flávia explica para Candinho e Zulma que alugou a casa para Marilda e Aderbal por um curto período de tempo. Samir e Jasmin desconfiam quando Marilda e Aderbal falam sobre o suposto sítio.

Candinho pede ajuda a Sabiá para encontrar Samir. Medeia e Maria Divina escondem a esmeralda de Cunegundes. Estela diz a Celso que deseja visitar Ernesto. Perdidos após o acidente, Asdrúbal e Picolé acreditam ter visto Samir dentro de um carro. Candinho afirma que encontrará Samir.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

