Carelli garante sobre elenco de A Fazenda 17: 'Todos têm grau de explosão'

O diretor do reality show rural fez mistério sobre o perfil dos novos participantes, mas garantiu que haverá pessoas calmas e, logicamente, bombásticas. "Olha, todo mundo tem um grau de explosão. A gente sempre busca pessoas que tenham esse grau que a gente chama de ebulição, né? Mas tem umas pessoas mais calmas que outras, é normal."

Carelli revela que tem mais trabalho para conduzir o programa do que escolher os participantes. Afinal, ele precisa estar atento para não deixar "a peteca do jogo" cair e afastar o público.

Para seleção, eu tenho uma equipe muito boa que já faz isso há muito tempo. É um trabalho grande também, mas o trabalho da temporada é mais intenso. Eu e a minha equipe sempre pensamos em coisas que não vão deixar a peteca cair.

Rodrigo Carelli

Geralmente empolgado com os participantes, o diretor de A Fazenda 17 é mais comedido ao responder se terá um elenco histórico. "É difícil falar antes de assistir. A gente tem uma ideia, mas eu espero que seja o maior que já montei. Só vou saber quando eles estiverem no jogo. Agora é assistir e ver no que vai dar."