Record cria entrada de 'A Usurpadora' para Gaby Spanic em A Fazenda

A Record recriou um momento "A Usurpadora" para a entrada de Gabriela Spanic em A Fazenda 17.
O que aconteceu
A atriz venezuelana entrou na área da sede usando um vestido longo vermelho decotado e ao som da trilha sonora de Paola Bracho na novela mexicana.
Os peões se assustaram ao ver a atriz entrando sozinha na sede. "É a Usurpadora!"
Questionada se estava entrando com Paola, Paulina ou Gaby, a atriz respondeu. "Todas em um."
Gaby Spanic também foi questionada por Adriane Galisteu se seria mais a gêmea boa ou a má. A atriz apontou que será um pouco de cada uma.
a Record venceu... botei só pra ver a Gabriela Spanic porque não tava acreditando e mesmo vendo continuo sem acreditar #AFazenda-- beatriz (@favsmexicanos) September 16, 2025
Essa temporada promete. O Carelli simplesmente conseguiu um nome de peso para o casting como a Gabriela Spanic. Boninho sempre sonhou com algo assim, mas nunca realizou. #EstreiaAFazenda #AFazenda17-- ChrisRachel 💜🦂♏️ (@ChrisRachel2017) September 16, 2025
Vou precisar de legenda pra entender a Gaby Spanic, soy burrito carellito #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/JvTzJ2cLNL-- lucas (@werlcs) September 16, 2025
A Gaby Spanic chegando na fazenda tal como a Paola Bracho kkkkkkkk#EstreiaAFazenda pic.twitter.com/Sn0321Cr1L-- Lorraene (@Lorraene_BR14) September 16, 2025
