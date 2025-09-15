Peninha se defende após ataques: 'Estão me confundindo'

O cantor e compositor Peninha, 72, foi vítima de ataques de ódio após ser confundido com o escritor Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha.

Músico usou as redes sociais para esclarecer a confusão. Bueno vem sendo criticado após dizer que a morte do conservador Charlie Kirk, nos Estados Unidos, teria sido "boa" para as filhas do ativista.