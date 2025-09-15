Participantes de A Fazenda 2025: veja que horas elenco será anunciado

Todos os participantes de "A Fazenda 17" serão conhecidos na noite de hoje, a partir de 22h30 (de Brasília). O reality show da TV Record vai contar com 26 nomes, sendo 24 oficiais.

O que aconteceu

Temporada terá 26 "peões": 24 competidores e dois nomes infiltrados. Os peões falsos serão revelados ao público na estreia.