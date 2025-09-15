Pais de Owen Cooper se emocionam após vitória histórica no Emmy

Os pais de Owen Cooper, 15, que se tornou o ator mais jovem a vencer o Emmy, foram flagrados emocionados após o filho ser premiado na noite de ontem (14).

O que aconteceu

Owen Cooper ganhou o troféu pela minissérie "Adolescência". A produção foi seu primeiro trabalho como ator. O recorde pertencia a Scott Jacoby, que tinha 16 anos quando concorreu ao Emmy por seu trabalho no filme "That Certain Summer", em 1973.

Cooper é o filho mais novo de Andy e Noreen Cooper. O pai é técnico de tecnologia da informação e a mãe, cuidadora. Além dos dois, seus irmãos mais velhos, Ollie e Connor, também o acompanharam na premiação em Los Angeles.