3 cenas macabras que reviram 'Vale Tudo' totalmente após Odete levar tiro

Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Odete mente para a polícia ao ser resgatada. Mesmo ferida, Odete não perde o controle. À polícia, a milionária alega ter sido vítima de tentativa de assalto. O objetivo é manter o poder e confundir as investigações. A mentira reforça a imagem de frieza que sempre marcou a personagem.

Acordo e nova armadilha. Após o atentado, Odete faz um suposto pacto de paz com Marco Aurélio para encerrar a guerra de interesses na TCA, sua companhia aérea. Mas tudo não passa de um plano para eliminar o rival. Ela descobre a medicação usada por ele e encomenda, com um químico, um remédio adulterado.

Reviravolta perigosa: César é envenenado. O jogo vira quando César Ribeiro (Cauã Reymond), marido de Odete e herdeiro de 50% da TCA, aparece com dor de cabeça. Sem saber do veneno, ele toma o medicamento que seria destinado a Marco Aurélio, criando um novo suspense na trama.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.