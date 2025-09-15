Flavia Guerra: 'O Agente Secreto' tem elementos pra lutar pelo Oscar

A colunista ainda ressaltou a maturidade e o apelo internacional de "O Agente Secreto", com narrativa que mistura gêneros, textura visual dos anos 70 e potencial de ampliar o alcance do cinema brasileiro.

'O Agente Secreto' é um filme muito maduro e, quando eu digo isso, quem acompanha o cinema do Kleber, é uma delícia fazer isso porque você vai vendo filme a filme como que o diretor vai evoluindo dentro do seu próprio universo. Esse tem tudo que os outros filmes têm. E tem gênero, ele tem um quê de trilha dos anos 70, ele foi filmado com câmeras Panavision dos anos 70, olha que coisa incrível. Então ele tem uma textura, ele é puro cinema, absolute cinema, como a gente gosta de brincar. E, ao mesmo tempo, ele tem uma história que abre muito do Brasil, falando desse período da ditadura. E é uma história também muito pessoal do Wagner Moura, esse cara que está sendo perseguido. Você não entende muito no começo, ele tem um quê de mistério, de thriller, porque você não entende por que ele está sendo perseguido por dois capangas. Kleber coloca outras histórias dentro, tem um quê de filme de terror, tem humor. É um filme que tem muitos ingredientes até chegar no Brasil contemporâneo. Então, por tudo isso, é um filme que eu achei fabuloso. Flávia Guerra

Prêmio em Cannes é diferencial importante

Vencer Cannes é um cartão de visita essencial. Dos últimos 10 filmes vencedores do Oscar, todos levaram prêmios em grandes festivais como Cannes, Veneza. Um foi em Berlim, que foi uma exceção. Os outros todos, Cannes prioritariamente. Então, assim, é uma chancela importante e uma vitrine imensa. Flávia Guerra

Flávia destacou o carinho que Wagner Moura tem no exterior, o que pode ser um toque a mais na briga por estatuetas.