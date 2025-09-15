'O Agente Secreto' é escolhido para representar Brasil no Oscar 2026

"O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, vai representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional para 2026.

O que aconteceu

Academia Brasileira de Cinema divulgou hoje o nome da produção escolhida. "É uma resposta para esse Brasil que acaba de ter um 11 de setembro com decisões do nosso judiciário, que finalmente se impõe, com um Brasil mais justo", disse Sara Silveira, presidente da comissão.

Oscar está marcado para o dia 15 de março de 2026. A primeira pré-seleção será divulgada no dia 16 de dezembro de 2025, e a lista final de indicados será anunciada no dia 22 de janeiro de 2026.