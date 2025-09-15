'O Agente Secreto': saiba a data de estreia do filme nos cinemas

"O Agente Secreto", filme escolhido para representar o Brasil no Oscar em 2026, chega aos cinemas em 6 de novembro.

O que aconteceu

O longa de Kleber Mendonça Filho foi escolhido hoje pela Academia Brasileira de Cinema.

"O Agente Secreto" será exibido em mais de 20 festivais internacionais após o sucesso no Festival de Cinema de Cannes. No Brasil, o longa também deve ter sessões antecipadas antes da estreia entre os meses de setembro e outubro.