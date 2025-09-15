No Brasil, Katy Perry dá pista sobre affair com Justin Trudeau

@multishow Katy Perry simplesmente chamou um fã para o palco e juntos entregaram momentos icônicos no #TheTown2025 🥹🫶 #TheTownNoMultishow #KatyPerryNoMultishow #SKYLINE 🏙️ #FestivalNoTikTok ♬ som original - multishow

Os rumores de que Katy e Trudeau estavam juntos surgiram em agosto. Eles teriam se conhecido em julho, quando ela estava fazendo shows da turnê no Canadá.

O casal teria tido um primeiro encontro, que rapidamente virou notícia. Segundo a imprensa internacional, isso teria assustado o ex-primeiro ministro, que foi ao show de Katy mesmo assim.

De acordo com a People, o romance teria esfriado nas semanas seguintes. Isso porque Katy Perry não está priorizando a vida sentimental: ela está no meio de uma turnê e é mãe de Daisy, de 5 anos, do relacionamento com Orlando Bloom.