Nathalia Dill é eleita a mais bem-vestida no último dia de The Town; veja

O público do UOL escolheu Nathalia Dill, 39, como a mais bem-vestida no quinto e último dia do The Town 2025.

Quase 40 mil pessoas votaram na enquete. Dill ganhou com 10,32% dos votos. Logo atrás, ficou Paolla Oliveira, com 10,10%. Thaila Ayala fechou o pódio, com 8,85% dos votos.

A atriz escolheu um look todo preto. Ela foi com uma calça jeans de tom escuro e optou por transparência e brilhos na parte superior.