The Town

Nathalia Dill é eleita a mais bem-vestida no último dia de The Town; veja

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
The Town 2025: Nathalia Dill no último dia de festival
The Town 2025: Nathalia Dill no último dia de festival Imagem: Agnews

O público do UOL escolheu Nathalia Dill, 39, como a mais bem-vestida no quinto e último dia do The Town 2025.

Quase 40 mil pessoas votaram na enquete. Dill ganhou com 10,32% dos votos. Logo atrás, ficou Paolla Oliveira, com 10,10%. Thaila Ayala fechou o pódio, com 8,85% dos votos.

A atriz escolheu um look todo preto. Ela foi com uma calça jeans de tom escuro e optou por transparência e brilhos na parte superior.

Veja as mais votadas:

The Town 2025: Paolla Oliveira curte último dia de festival e comenta sobre 'Vale Tudo'
The Town 2025: Paolla Oliveira curte último dia de festival e comenta sobre 'Vale Tudo' Imagem: Brazil News
The Town 2025: Thaila Ayala no último dia de festival
The Town 2025: Thaila Ayala no último dia de festival Imagem: Brazilnews

