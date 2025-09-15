Marido de Glória Pires faz cirurgia no rosto para tratar apneia do sono

O cantor Orlando Morais, 63, marido da atriz Glória Pires, 62, fez uma aparição nas redes sociais ainda em recuperação de uma cirurgia bucomaxilofacial para tratar a apneia do sono.

O que aconteceu

Com o rosto inchado, usando máscara de proteção pós-cirúrgica e falando com dificuldade, Orlando decidiu gravar um vídeo. A mensagem teve o objetivo de conscientizar seus seguidores sobre a importância de cuidar da saúde. O cantor revelou que passou mais de seis décadas sem conseguir dormir bem.