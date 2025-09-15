SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Marido de Glória Pires faz cirurgia no rosto para tratar apneia do sono

Colaboração para Splash
Orlando Morais fez uma cirurgia no maxilar para tratar da apneia
Orlando Morais fez uma cirurgia no maxilar para tratar da apneia Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Orlando Morais, 63, marido da atriz Glória Pires, 62, fez uma aparição nas redes sociais ainda em recuperação de uma cirurgia bucomaxilofacial para tratar a apneia do sono.

O que aconteceu

Com o rosto inchado, usando máscara de proteção pós-cirúrgica e falando com dificuldade, Orlando decidiu gravar um vídeo. A mensagem teve o objetivo de conscientizar seus seguidores sobre a importância de cuidar da saúde. O cantor revelou que passou mais de seis décadas sem conseguir dormir bem.

Após 62 anos sem dormir e respirar direito, decidi me cuidar. Cuide-se você também. Orlando Morais

Essa não foi a primeira vez que Orlando recorreu à cirurgia para combater o distúrbio. O procedimento recente foi o segundo e, de acordo com ele, o último na tentativa de eliminar a apneia que o acompanhou por décadas.

É uma cirurgia difícil e de recuperação complicada, mas vale a pena. Orlando Morais

A apneia do sono é um distúrbio caracterizado por interrupções repetidas da respiração durante a noite. Essas pausas podem durar alguns segundos e ocorrer várias vezes, prejudicando o descanso.

Entre os sintomas estão ronco intenso, despertares frequentes, fadiga ao acordar e riscos aumentados para doenças cardiovasculares e metabólicas. O relato de Orlando serve como alerta: buscar tratamento adequado pode significar não apenas noites mais tranquilas, mas também prevenção de complicações graves.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.