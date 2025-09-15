Mari Rios lamenta críticas por nome do filho: 'Por que isso traz raiva?'

A apresentadora admite ter se sentido incomodada com os comentários. "As crianças são o reflexo de seus pais e da criação que recebem dentro de casa. Elas refletem o repertório que ouvem dos pais e lançam na escola, na rua, no pátio do prédio. Então, quando vi aquele tanto de comentários com um sentimento perverso, de baixo nível, me deixou muito triste de ver como as pessoas estão perdidas e sem um rumo de felicidade na vida", defendeu.

A ideia do nome foi construída entre ela e o namorado, o economista João Luis Diniz D'Avila, 29. "Eu sempre fui muito convicta das minhas ideias e das minhas escolhas. Eu nunca escolho algo importante do nada — eu converso comigo, eu traço uma rota, pergunto aos meus 'universitários'", disse ela, referindo-se à família e aos amigos mais próximos. "Mas o que prevalece é a minha opinião, é o que, naquele momento, é verdadeiro para mim. E sou muito fiel às minhas vontades e ideias. Então, a opinião das pessoas, que brinco serem meus universitários, faz diferença na minha vida. A opinião do entorno, não faz — e é um 'não faz diferença' de coração", explicou.