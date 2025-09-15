Spin-off de 'The Boys' e terror nacional: As principais estreias da semana

As estreias desta semana contam com séries de super-heróis, novas temporadas, o primeiro filme de terror protagonizado por Klara Castanho e a volta de Margot Robbie às telonas.

17/09

Gen V: Temporada 2 (Prime Video)

No final da 4ª temporada de The Boys, o Capitão Pátria (Anthony Starr) assumiu o posto de comando dos Estados Unidos acima do presidente. E em Gen V os efeitos disso serão sentidos. A Universidade de Godolkin tem um novo reitor e apresenta um curso para tornar os alunos mais poderosos. Enquanto Cate (Maddie Phillips) e Sam (Asa Germann) são vistos como heróis, Marie (Jaz Sinclair), Jordan (London Thor e Derek Luh) e Emma (Lizze Broadway) voltam para a instituição após meses de trauma. Uma guerra está se formando entre humanos e Supers, e um programa do qual Marie faz parte pode ser importante para resolver as coisas.