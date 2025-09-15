Justin Bieber publica lista de regras de vida em família em meio a rumores

Justin Bieber chamou atenção nas redes sociais ao publicar uma lista com os dez princípios que, segundo ele, orientam a vida de sua família.

O que aconteceu

A postagem foi feita no domingo (14) em seu perfil no X. A publicação enigmática surge em um momento de especulações sobre sua saúde , possíveis problemas com dependência química e a vida conjugal com a modelo, influenciadora e empresária Hailey Bieber. O casal é pai de Jack, de 1 ano.

Na lista, Bieber destacou o que chamou de "valores familiares", abrangendo temas como espiritualidade, bem-estar, saúde e generosidade. Entre os princípios, estão: descanso como forma de adoração, valorização da longevidade e ritmo de vida equilibrado, atenção à saúde física, incentivo à inovação, sustentabilidade e generosidade com o próximo.