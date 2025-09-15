No The Town, Gaby Amarantos batiza novos seios de 'Ruth e Raquel'

Gaby Amarantos subiu ao palco no último dia do The Town, em São Paulo. Convidada de Joelma, a cantora agradeceu a oportunidade de se apresentar em Interlagos e falou sobre a nova fase de sua vida, marcada por uma transformações.

O que aconteceu

A artista atraiu olhares com um look ousado, que destacou a nova fase de sua vida pessoal e estética. Em entrevista ao gshow, Gaby contou que colocou silicone recentemente e, bem-humorada, revelou ter dado apelidos aos novos seios. "Foi a estreia de Ruth e Raquel! Coloquei peito e estou muito orgulhosa e feliz", disse, sorrindo, em referência às gêmeas icônicas da novela Mulheres de Areia (Globo).