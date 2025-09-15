Ex-namorada de Angela Ro Ro: 'Minha preocupação é perpetuar a memória dela'

Lana Braga, ex-namorada de Angela Ro Ro, conversou com o Fantástico (Globo) de hoje (14) sobre a cantora. Angela morreu na última segunda-feira (8).

O que aconteceu

Lana comentou sua relação de anos com a cantora. "Foi uma relação de muito amor. Tivemos idas e vindas mas nunca deixamos de se falar, se querer, uma cuidar da outra."

A produtora musical exaltou a ex-namorada. "Ela tinha convicção nas verdades dela, não admitia omissão."