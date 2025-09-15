Estátua de Preta Gil é inaugurada em Copacabana ao lado de escultura do pai

Uma estátua da cantora Preta Gil, que morreu em julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer, foi inaugurada hoje na orla de Copacabana.

O que aconteceu

Imagem da cantora foi colocada no mesmo banco em que foi colocada uma estátua de Gilberto Gil, pai da artista. A homenagem foi organizada pelo quiosque Areia MPB, que compartilhou imagens da inauguração realizada hoje em suas redes sociais.

Estátua de Preta Gil está localizada em frente ao Copacabana Palace. Além de Gilberto e Preta, o calçadão local abriga homenagens a outras personalidades brasileiras, como Carlos Drummond de Andrade, Tom Jobim e Clarice Lispector.