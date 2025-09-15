Eric Dane falta ao Emmy após diagnóstico de ELA; ator entregaria prêmio

Eric Dane, 52, não esteve presente no Emmy 2025, realizado neste domingo (14), em Los Angeles, apesar de ter sido escalado para subir ao palco.

O que aconteceu

Ator entregaria o prêmio de Melhor Direção em Série de Drama, mas sua ausência acabou sendo notada pelo público. A organização não informou o motivo.

Dane, eternizado como o médico Mark Sloan em Grey's Anatomy, foi diagnosticado com ELA (esclerose lateral amiotrófica). O anúncio foi feito em julho. Em entrevista ao programa Good Morning America, o ator emocionou ao falar sobre o impacto da condição em sua vida. "Eu acordo todos os dias e sou imediatamente lembrado de que isso está acontecendo. Não é um sonho", afirmou.