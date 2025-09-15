Elenco de A Fazenda 2025: saiba como os participantes serão anunciados

"A Fazenda 17" começa na noite de hoje, e os participantes serão conhecidos a partir de 22h30 (de Brasília). O reality show da TV Record terá 26 nomes, sendo 24 oficiais.

O que aconteceu

Nova edição do reality show terá 26 "peões": 24 competidores e dois nomes infiltrados. Os peões falsos serão revelados ao público na estreia.