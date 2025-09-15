Dois momentos desesperadores: o que acontece com Kami em 'Dona de Mim'

Amanhã, terça-feira (16), em "Dona de Mim" (Globo), Kami (Giovanna Lancellotti) vai ficar cara a cara com homem perigoso.
O que vai acontecer
Marlon tenta convencer Kami a esquecer Bárbara, mas a moça permanece irritada. Enquanto isso, Ryan e Bárbara se beijam. E além disso, a ex de Marlon aproveita para provocar Leo.
Cenas depois, Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. Em breve, a moça vai enfrentar momentos de terror ao ser cada vez mais perseguida por Ronaldo (Bernardo Schlegel).
Ainda nesta terça, Peter conversa com Nina sobre Danilo. Nina se insinua para Danilo. Nina diz a Filipa que aceita mudar de casa. Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão.
Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
