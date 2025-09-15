A Fazenda 17: veja a lista dos participantes confirmados no reality show

Hoje é dia de estreia de A Fazenda 17. O reality show rural da Record terá 24 participantes e 2 infiltrados. Durante 95 dias, os famosos irão disputar a preferência do público para levar o prêmio de R$ 2 milhões.
Quem são os participantes de A Fazenda 17?
Will Guimarães
Ele é DJ e modelo. O artista participou do Rancho do Maia.
Creo Kellab
Ele é ator e interpretou choque na série "Impuros".
Michelle Barros
Ela é jornalista e apresentadora. Ela trabalhou na Globo, SBT e UOL.
Matheus Martins
Ele é ator, modelo e DJ. O artista fotografou para marcas internacionais.
Maria Caporusso
Ela é influenciadora e empresária. Ficou famosa pela participação em Casamento às Cegas 3.
Saory Cardoso
Ela esteve no De Férias com ex. Também é ex-mulher do ator Marcelo Novaes.
Guilherme Boury
Ele é ator, fez Chiquititas e é sobrinho do Fábio Jr.
Gabily
Ela é cantora que teve um romance com Neymar. Também esteve no Rancho do Maia e no De Férias com Ex.
Carolina Lekker
Ela participou do Miss Bumbum 2022 e A Grande Conquista (Record).
Renata Muller
Ela é criadora de conteúdo e ex-esposa do ator Victor Pecoraro.
Walério Araújo
Ele é estilista dos famosos. Já vestiu nomes como Preta Gil, Paris Hilton e Hailey Bieber.
Fernando Sampaio
Ele atuou em diversas novelas da Record e participou de A Grande Conquista.
Kathy Maravilha
Ela é DJ e dançarina e ex-Bonde das Maravilhas.
Tamires Assís
Ela é Cunhã Poranga do Boi Garanhão e ex-namorada do ex-BBB Davi Brito.
Wallas Arrais
Ele é cantor de forró eletrônico e ex-namorado de Mileide Mihaile.
Yoná Souza
Ela causou no reality Ilhados com a Sogra e é mãe de Antony, do Power Couple 7.
Fabiano Moraes - Pai da Vihh Tube
Ele é publicitário e pai da ex-BBB Viih Tube.
Dudu Camargo
Ele é apresentador e coleciona polêmicas na carreira.
Rayane Figliuzzi
Ela é empresária e atual namorada do cantor Belo.
Shia Phoenix
Ele é ator e cantor e é ex-namorada de Lidia Lisboa.
Luiz Mesquita
Ele é lutador bicampeão do FMS. Também é filho do apresentador Otávio Mesquita.
Martina Sanzi
Ela é criadora de conteúdo e causou muito no De Férias com Ex.
Toninho Tornado
Ele é humorista, ator de pegadinhas e criador do termo "Calma, Calabreso".
Nizam Hayek
Ele é influenciadora e repórter. Também ficou conhecido pelas participações no BBB 24 e De Férias com Ex.
Gaby Spanic - atriz
Ela é atriz venezuelana de sucesso. Ela ficou mundialmente conhecida pelo papel das gêmeas Paola e Paulina em "A Usurpadora".
Duda Wendling - atriz
Ela é atriz e foi Dóris na novela Cúmplices de um Resgate.
Novidades da edição
Nova temporada terá 26 "peões" confinados — 24 competidores e 2 infiltrados. Os peões falsos serão revelados ao público na estreia.
Carelli explicou como funciona dinâmica. "Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em quem acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil."
Sem cortes. Adriane Galisteu comentou sobre a transmissão do programa no Record Plus, novo streaming da emissora. "Não tem corte para vaca esse ano. Vamos inteiro", disse.
Entrada diferente. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado", prometeu a produção do programa.
Novos animais. A temporada terá dois animais novos no trato: dois filhotes de búfalo.
Prêmio. A premiação da temporada ao vencedor será de R$ 2 milhões.
Segundo diretor Rodrigo Carelli, maioria do elenco oficial foi citado nas listas. "Posso dizer que quase todo mundo que está foi citado em algum momento. É que muita gente foi citada, né?".
Surpresas e nomes fortes. "Acho tem uns dois ou três que não foram citados em lugar nenhum. E tem nomes muito impressionantes, com o fator 'uau, não acredito'", contou Carelli.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.