A Fazenda 17: veja a lista dos participantes confirmados no reality show

Maria Caporusso

Ela é influenciadora e empresária. Ficou famosa pela participação em Casamento às Cegas 3.

Saory Cardoso

Ela esteve no De Férias com ex. Também é ex-mulher do ator Marcelo Novaes.

Guilherme Boury

Ele é ator, fez Chiquititas e é sobrinho do Fábio Jr.

Gabily

Ela é cantora que teve um romance com Neymar. Também esteve no Rancho do Maia e no De Férias com Ex.

Carolina Lekker

Ela participou do Miss Bumbum 2022 e A Grande Conquista (Record).

Renata Muller

Ela é criadora de conteúdo e ex-esposa do ator Victor Pecoraro.