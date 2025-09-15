Como Cazé impulsionou popularidade de Gabriel Farrel, morto de paraquedas

A participação de Gabriel Farrel no Shark Tank Brasil recebeu comentários de Casimiro Miguel no seu quadro de cortes no YouTube, em 2021. O empresário, de 31 anos, morreu em um acidente de paraquedas ontem no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Cazé reagiu à participação de Farrel durante o reality show em outubro de 2021. O empresário apresentou no programa a sua criação: a pizzaria "Borda e Lenha".

"Gostei, mané. Bagulho que eu acabei de criticar, né, sou um hipócrita de merda. É tipo um Spoleto de pizza", disse Casimiro. Na sequência, o comunicador ainda leu avaliações da pizzaria.