Cláudia Raia se desculpa após constranger homem com baixa visão em peça

De Splash, em São Paulo
Rodolfo Cadamuro afirmou que ficou constrangido após bronca de Claudia Raia em peça
Rodolfo Cadamuro afirmou que ficou constrangido após bronca de Claudia Raia em peça Imagem: Divulgação

Cláudia Raia, 58, se manifestou para fazer uma retratação pública após causar constrangimento ao influencer Rodolfo Cadamuro. Durante a peça Cenas da Menopausa, a atriz deu uma bronca pelo uso de fones de ouvido, mas o espectador tem baixa visão e estava usando o recurso de audiodescrição oferecido pelo Teatro Claro Mais SP, em São Paulo.

O que aconteceu

Dono da página Popcórnea, Rodolfo foi convidado, no último sábado (13), para assistir à peça com o recuso de audiodescrição. Assim, ele recebeu um par de fones de ouvido e foi instruído a utilizar um aplicativo para ouvir o espetáculo.

Segundo Rodolfo, Claudia Raia apontou para ele o durante o espetáculo e pediu que parasse de mexer no equipamento para "prestar atenção". "Ela acreditou que eu estava sendo desrespeitoso em ficar com o celular na mão durante o espetáculo. Os olhares de julgamento negativo vieram rápido e direto para mim. Logo depois, Jarbas Homem de Mello tentou contornar, explicando que se tratava de audiodescrição".

Nem mesmo a protagonista em cena, com a grandeza da sua influência, soube apoiar e dar voz a esse movimento tão importante para ampliar o acesso das pessoas ao teatro, que em nosso país já é restrito. Esse acontecimento mostra algo maior: a inclusão ainda é uma cortina que insiste em se fechar, não só no teatro, mas na vida em sociedade.
Rodolfo Cadamuro

Ao fim da peça, o influenciador foi procurado pela produção do espetáculo e recebeu pedido de desculpas. "A produção veio até a gente e disse: 'Ela sabia da audiodescrição, não sabemos por que ela fez isso'".

Após o desabafo viralizar nas redes sociais, Claudia Raia entrou em contato com Rodolfo para pedir desculpas. Na sequência, ela fez um vídeo com uma retratação pública e classificou o fato como um "mal-entendido".

Ontem aconteceu um mal-entendido muito chato na sessão da Cenas da Menopausa. Um espectador portador de deficiência com baixa acuidade visual, o querido Rodolfo, estava usando o recurso de autodescrição pelo aplicativo, mas eu não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Por isso acabei entendendo errado a situação toda e eu chamei a atenção dele.
Claudia Raia

Atriz convidou Rodolfo e sua companheira para irem novamente ao espetáculo para se reparar do erro. "Já falei com o Rodolfo, e com a Munique, e os convidei para voltarem em outra sessão junto de amigos para que sejam recebidos com todo o carinho, como eu trato o meu público. Eu quero me reparar, de coração, com o Rodolfo."

E eu combinei, inclusive, de usarmos essa situação para lembrar a todos que a autodescrição é um recurso cada vez mais moderno e necessário de acessibilidade, e que precisamos trazer esse assunto à tona sempre que possível.
Claudia Raia

Nas redes sociais, o influenciador digital confirmou o contato com a atriz e agradeceu as mensagens de apoio. "Pessoal, a Claudia nos pediu desculpas em privado e também publicou em seus stories. Queremos agradecer todo o carinho e solidariedade que recebemos de vocês! Seguimos acreditando que momentos como esse podem virar aprendizado e que a acessibilidade no teatro precisa ganhar cada vez mais espaço porque ela é a chave para que todos possam ter acesso à cultura."

