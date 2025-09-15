Cláudia Raia se desculpa após constranger homem com baixa visão em peça

Nem mesmo a protagonista em cena, com a grandeza da sua influência, soube apoiar e dar voz a esse movimento tão importante para ampliar o acesso das pessoas ao teatro, que em nosso país já é restrito. Esse acontecimento mostra algo maior: a inclusão ainda é uma cortina que insiste em se fechar, não só no teatro, mas na vida em sociedade.

Rodolfo Cadamuro

Ao fim da peça, o influenciador foi procurado pela produção do espetáculo e recebeu pedido de desculpas. "A produção veio até a gente e disse: 'Ela sabia da audiodescrição, não sabemos por que ela fez isso'".

Após o desabafo viralizar nas redes sociais, Claudia Raia entrou em contato com Rodolfo para pedir desculpas. Na sequência, ela fez um vídeo com uma retratação pública e classificou o fato como um "mal-entendido".

Ontem aconteceu um mal-entendido muito chato na sessão da Cenas da Menopausa. Um espectador portador de deficiência com baixa acuidade visual, o querido Rodolfo, estava usando o recurso de autodescrição pelo aplicativo, mas eu não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Por isso acabei entendendo errado a situação toda e eu chamei a atenção dele.

Claudia Raia

Atriz convidou Rodolfo e sua companheira para irem novamente ao espetáculo para se reparar do erro. "Já falei com o Rodolfo, e com a Munique, e os convidei para voltarem em outra sessão junto de amigos para que sejam recebidos com todo o carinho, como eu trato o meu público. Eu quero me reparar, de coração, com o Rodolfo."