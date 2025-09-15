Cantor morre aos 30 anos após ser atropelado em rodovia no DF

Brenno Passos Cavalcanti, cantor conhecido como Gaelzin, morreu na noite de ontem, aos 30 anos, após ser atropelado na rodovia BR-060, em Brasília.

O que aconteceu

Artista precisou utilizar acostamento e foi atropelado ao sair do carro. Gaelzin morreu no local logo após a colisão com o veículo, segundo informações confirmadas a Splash pela Polícia Rodoviária Federal.

A condutora do veículo envolvido no acidente foi conduzida à 32ª DP. Além de prestar esclarecimentos, a motorista realizou teste do etilômetro, que resultou negativo. A Polícia Civil do DF segue investigando o caso.